Число участников консорциума вузов РФ и Белоруссии выросло вдвое

Теперь объединение насчитывает 11 высших учебных заведений

ПСКОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Пять белорусских высших учебных заведений вошли в состав консорциума российско-белорусского университетского союза "Вместе", функционирующего на базе опорного вуза Псковской области - Псковского государственного университета (ПсковГУ), сообщила его пресс-служба. Таким образом, общее число участников объединения увеличилось почти вдвое, теперь оно насчитывает 11 вузов, церемония торжественного подписания соглашения состоялось в рамках международного форума "Мосты дружбы".

Консорциум создан 17 марта 2023 года, среди его членов Псковский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Белорусско-российский университет, Брестский государственный технический университет.

"К консорциуму, который функционирует в рамках стратегического проекта ПсковГУ "Российско-белорусский университетский союз "Вместе" программы академического лидерства "Приоритет 2030" Минобрнауки России, присоединились Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Полоцкий государственный университет им. Е. Полоцкой, Полесский государственный университет и Республиканский институт высшей школы", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в церемонии подписания соглашения приняли участие представители Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства образования Белоруссии, а также сотрудники ведомств, курирующих молодежную политику на территории Союзного государства.

"В Союзном государстве есть большое число программ, которые связывают различные отрасли экономики и социальной жизни. Консорциум - это та площадка, на которой вузовское сообщество может предложить программы, связывающие молодежь и профессорско-преподавательский состав Российской Федерации и Республики Беларусь. Эта структура позволяет выстраивать образовательную, научную и молодежную повестку в контексте задач, которые ставят национальные правительства и лидеры наших стран", - цитирует пресс-служба слова ректора ПсковГУ Натальи Ильиной.

Международный форум "Мосты дружбы" с участием порядка 600 представителей ведущих школ и вузов России и Белоруссии открылся в Псковской области 17 ноября, студентам в течение трех дней предстоит разработать проекты - в том числе по приграничному сотрудничеству и концепции российско-белорусских молодежных мероприятий.