По Москве-реке в период летней навигации в день курсировали более 110 судов

В приложении "Московский транспорт" появились два новых маршрута электросудов: "Киевский - Сердце Столицы" и "ЗИЛ - Печатники"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Количество судов, которые ежедневно передвигались по Москве-реке, увеличилось на 19% по сравнению с 2022 годом, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

"В этом сезоне летней навигации число судов, которые ежедневно передвигались по Москве-реке, увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом. При этом количество нарушений снизилось - коллеги из ГИМС и Ространснадзора вынесли судовладельцам 75 штрафов и постановлений. Летний сезон завершен, но безопасность акватории круглосуточно продолжают контролировать операторы речного ситуационного центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем за сутки по акватории в летнюю навигацию передвигалось 112 судов, а наибольшее количество, которое было зафиксировано за день - 174 судна. "В этом сезоне мы создали службу пассажирского сервиса на причалах. За время работы специалисты помогли посетителям более 340 тыс. раз. В приложение "Московский транспорт" добавили два маршрута электросудов: "Киевский - Сердце Столицы", "ЗИЛ - Печатники", - отметили в ЦОДД.

Всего за период летней навигации водный патруль прошел 13 тыс. км, сделав более 200 выходов за дежурство. "Свыше 129 тыс. подходов сделали суда к причалам. Более 664 тыс. раз вы посмотрели расписание в приложении "Московский транспорт" и более 14 тыс. раз купили билеты. 82 договора мы заключили с судовладельцами в этом году - это на 12% больше, чем годом ранее", - заключили в пресс-службе ЦОДД.