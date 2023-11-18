Фальков наградил медалью Ушинского одного из старейших преподавателей

Ее получила лингвист Ольга Сиротинина из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

САРАТОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков наградил медалью К.Д. Ушинского "За заслуги в области педагогических наук" Ольгу Сиротинину - старейшего преподавателя Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ), лингвиста, ученого. Встреча прошла в XI корпусе СГУ, сообщает корреспондент ТАСС.

27 июня ученый отметила 100-летие.

"Ольга Борисовна, в этом году 200 лет со дня рождения великого русского педагога, воспитателя, основоположника научной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. В ваш юбилей хочу вам вручить медаль имени Константина Дмитриевича. <…> И я знаю, что вы очень уважаете творчество Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, вот здесь книга и аудиокнига", - сказал Фальков, подарив Сиротининой книгу "Шостакович: Жизнь. Творчество. Время" автора Кшиштофа Мейера.

Об Ольге Сиротининой

По информации Минобрнауки РФ, Сиротинина - языковед, известный во многих странах мира, - работает в СГУ уже 75 лет. К преподаванию истории русского языка она приступила в 1948 году, сразу после окончания аспирантуры. Сейчас она - заслуженный деятель науки РФ, заслуженный профессор СГУ, награждена медалями многих университетов, орденом Дружбы и знаком губернатора Саратовской области.

В академических справочниках Сиротинину называют создателем и руководителем Саратовской лингвистической школы. В сферу ее научных интересов входят диалекты, разговорная речь, проблемы текста, язык СМИ и культура речи. Она автор более 800 научных публикаций и до сих пор демонстрирует пример творческого долголетия: недавно под ее редакцией вышла в свет коллективная монография "Эффективность коммуникации: влияние сфер общения на факторы ее достижения", а также монография "Динамика норм русского языка: ответ на вызовы времени и новые условия жизни", написанная в соавторстве с профессором Анной Дегальцевой.

О СГУ

Саратовский университет, основанный в 1909 году, - один из старейших и ведущих научно-образовательных центров России. Ежегодно вуз обучает свыше 20 тыс. студентов из более 40 стран мира, реализует более 300 образовательных программ и ведет перспективные высокотехнологичные исследования как национальный исследовательский университет и университет, входящий в федеральную программу "Приоритет-2030".