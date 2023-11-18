В Екатеринбурге заложили новую капсулу времени

Ее намерены вскрыть через 50 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга заложили новую капсулу времени до 2073 года в день рождения города. Резервуар с посланием поместили в ту же шахту в Историческом сквере в центральной части Екатеринбурга, откуда извлекли предыдущую, передает корреспондент ТАСС.

Предыдущую капсулу времени, которая заложили в 1973 году в день 250-летия города в центре на Плотинке, вскрыли в день 300-летия в 2023 году. В нее местные жители положили книгу уральского писателя Павла Бажова "Малахитовая шкатулка", послание для жителей города XXI века, книги об уральских производствах и наградной знак к 250-летию.

"С юбилеем, любимый город, с 300-летием. Мы полгода работали над тем, чтобы определиться, что мы оставим нашим потомкам. В этой работе принимали участие тысячи жителей Екатеринбурга", - сказал на торжественной церемонии глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Он также зачитал послание для потомков, в котором выразил надежду, что население Екатеринбурга преодолеет планку в 2-3 млн человек, а "любовь, справедливость, добро и милосердие все еще будут являться общечеловеческими ценностями".

Как добавили в пресс-службе администрации города, в новой капсуле времени находятся 28 предметов. Среди них энциклопедия города, купюры и монеты с изображением уральской столицы, генеральный план Екатеринбурга до 2045 года, афиша событий трехсотлетия, смартфон и номер журнала "Урал". "Наверное, нашим потомкам будет интересно в руках подержать те вещи, которыми пользовались их предки 50 лет назад. Да, наверное, технологии уйдут далеко вперед, но мы обязательно сохраним аппаратуру, с помощью которой можно будет воспроизвести и фильмы, и посмотреть все записи, и послушать песни", - добавил Орлов.

Основные мероприятия празднования 300-летия Екатеринбурга прошли с 12 по 19 августа. Как сообщил глава города, число гостей в 2023 году оказалось рекордным - 1,2 млн человек. При этом события, приуроченные к празднованию юбилея, будут продолжаться в течение всего года.