18 ноября, 09:23

В Екатеринбурге заложили новую капсулу времени

Ее намерены вскрыть через 50 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга заложили новую капсулу времени до 2073 года в день рождения города. Резервуар с посланием поместили в ту же шахту в Историческом сквере в центральной части Екатеринбурга, откуда извлекли предыдущую, передает корреспондент ТАСС.

Предыдущую капсулу времени, которая заложили в 1973 году в день 250-летия города в центре на Плотинке, вскрыли в день 300-летия в 2023 году. В нее местные жители положили книгу уральского писателя Павла Бажова "Малахитовая шкатулка", послание для жителей города XXI века, книги об уральских производствах и наградной знак к 250-летию.

"С юбилеем, любимый город, с 300-летием. Мы полгода работали над тем, чтобы определиться, что мы оставим нашим потомкам. В этой работе принимали участие тысячи жителей Екатеринбурга", - сказал на торжественной церемонии глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Он также зачитал послание для потомков, в котором выразил надежду, что население Екатеринбурга преодолеет планку в 2-3 млн человек, а "любовь, справедливость, добро и милосердие все еще будут являться общечеловеческими ценностями".

Как добавили в пресс-службе администрации города, в новой капсуле времени находятся 28 предметов. Среди них энциклопедия города, купюры и монеты с изображением уральской столицы, генеральный план Екатеринбурга до 2045 года, афиша событий трехсотлетия, смартфон и номер журнала "Урал". "Наверное, нашим потомкам будет интересно в руках подержать те вещи, которыми пользовались их предки 50 лет назад. Да, наверное, технологии уйдут далеко вперед, но мы обязательно сохраним аппаратуру, с помощью которой можно будет воспроизвести и фильмы, и посмотреть все записи, и послушать песни", - добавил Орлов.

Основные мероприятия празднования 300-летия Екатеринбурга прошли с 12 по 19 августа. Как сообщил глава города, число гостей в 2023 году оказалось рекордным - 1,2 млн человек. При этом события, приуроченные к празднованию юбилея, будут продолжаться в течение всего года. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация