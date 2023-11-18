Умер почетный президент общества "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда

Ему было 95 лет

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Японский религиозный и общественный деятель, почетный президент общества "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

"Почетный президент "Сока Гаккай" Дайсаку Икэда скончался по причине старости в ночь на 15 ноября 2023 года в своем доме в районе Синдзюку. Ему было 95 лет. Похороны прошли только с участием близких родственников", - говорится в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью Икэды также выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Я глубоко опечален известием о кончине Дайсаку Икеды. Он усердно работал над продвижением мира, культуры и образования в Японии и за рубежом, оставив огромный след в истории", - написал Кисида в социальной сети X (ранее Twitter).

Икэда родился 2 января 1928 года. В 1960 году он стал руководителем "Сока Гаккай" и находился на этом посту почти 20 лет. За это время он способствовал развитию организации, в том числе благодаря ему она стала известна за рубежом.

Общество "Сока Гаккай" объединяет приверженцев одной из ветвей реформированного буддизма, оно насчитывает миллионы сторонников. На основе "Сока Гаккай" в 1964 году была создана центристская политическая партия Комэйто. Сейчас она входит в правящую в Японии коалицию вместе с Либерально-демократической партией (ЛДП). Общество создало свой Университет Сока, который имел программу обмена студентами с МГУ со времен СССР.

Икэда был известен также многочисленными философскими работами, он вел постоянный диалог с ведущими мыслителями планеты, в том числе с представителями России. В 2004 году Икэда был удостоен благодарности правительства РФ за активное развитие культурных связей между двумя странами. В 2008 году ему был вручен Орден Дружбы за вклад в развитие отношений, углубление связей и обменов прежде всего в сферах образования и культуры между Россией и Японией.