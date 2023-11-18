18 ноября, 09:49

Склоны Воробьевых гор в Москве начали покрывать искусственным снегом

По данным пресс-службы спортивно-туристического комплекса, для запуска объекта перед началом горнолыжного сезона необходимо более 70 тыс. куб. м снега

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специальные генераторы начали покрывать склоны Воробьевых гор в Москве искусственным снегом, сообщила пресс-служба спортивно-туристического комплекса.

"Комплекс готовится к старту горнолыжного сезона и запуску объектов зимних видов спорта. Благодаря низким температурам минувшей ночью были запущены специальные снегогенераторы, которые смешивают воду с холодным воздухом и превращают ее в мельчайшие кристаллики льда, искусственный снег", - говорится в распространенном сообщении.

Для запуска склона необходимо более 70 тыс. куб. м снега. Заниматься спортом здесь смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители горных лыж и сноуборда, добавили в пресс-службе. 

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