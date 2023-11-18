18 ноября, 10:03
Международная выставка-форум "Россия"

Программу восстановления Иркутской области после наводнения продлили до 2026 года

По словам главы региона Игоря Кобзева, в переселении нуждается еще 371 семья

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Программу восстановления инфраструктуры после паводка 2019 года в Иркутской области продлили до 2026 года. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

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"Ее продлили до 2026 года. На одной из встреч с президентом я попросил. Понимаем, где еще нужно доработать, программа до 2026 года говорит о том, что есть ресурсы, есть чем заниматься, первоочередные задачи выполнены, дальше планово работаем", - сказал глава региона.

Он отметил, что жители, чьи дома были разрушены паводком, уже получили новую жилплощадь. Сейчас продолжается обеспечение жильем граждан, дома которых не вошли в зону чрезвычайной ситуации, но пострадали от грунтовых вод. Этот процесс власти региона рассчитывают завершить в 2025 году. В переселении нуждается еще 371 семья. "Мы завершаем проектные решения в первом квартале следующего года, будем просить [федеральное] финансирование", - сказал губернатор.

В пострадавших городах и поселках продолжается восстановление социальной инфраструктуры. В Тулуне строят детский сад, планируется строительство трех учреждений здравоохранения, автостанции, пожарной части. В зоне ЧС построены 11 дамб общей протяженностью 78 км. Теперь от природных катаклизмов защищены 25 тыс. жителей.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту. На федеральном уровне была принята программа восстановления жилья и инфраструктуры в подтопленных районах Приангарья. Изначально она была рассчитана до 2024 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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