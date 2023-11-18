18 ноября, 11:03

В Москве с 2011 года отреставрировали более 20 станций метро

Всего в городе 48 станций метро являются объектами культурного наследия

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Реставрацию более 20 станций метро, которые являются объектами культурного наследия, провели в Москве с 2011 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сохраняем исторический облик станций московского метро. С 2011 года реставрационные работы проводились на более чем 20 станциях - объектах культурного наследия", - написал мэр.

Он отметил, что станции метро "Бауманская", например, вернули первоначальный вид: фасады и мраморную облицовку стен расчистили, восстановили подсветку в куполе центрального зала. На "Проспекте Мира" воссоздали элементы декора, на "Смоленской" - оригинальные светильники. Кроме того, в 2022 году восстановили утраченные элементы в вестибюлях "Новослободской" и "Рижской", а в 2023-м заканчивают работы по реставрации барельефов на "Новокузнецкой".

Собянин добавил, что всего 48 станций метро в Москве - объекты культурного наследия. "При восстановлении утраченных деталей и элементов декора стараемся сохранить их архитектурные особенности. Для этого используем архивные чертежи и фотографии", - добавил он. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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