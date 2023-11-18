Памфилова открыла в ЦИК выставку отечественных агитационных плакатов разных эпох

Глава Центризбиркома отметила, что представленные экспонаты доказывают, что отечественная избирательная система намного старше, чем в западных странах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова открыла выставку "Картинки с выборов: история избирательного процесса в плакатах" в здании ЦИК РФ, передает корреспондент ТАСС.

Экспозиция, ставшая кульминационным проектом в честь 30-летия Центризбиркома РФ, будет работать в здании комиссии до 29 февраля. На выставке представлены уникальные агитационные материалы четырех эпох развития отечественного избирательного процесса: Российской империи, Российской республики, СССР и Российской Федерации.

"Это очень важный проект. <...>. Мне бы хотелось поблагодарить наших коллег [за помощь]" - сказала Памфилова, открывая выставку.

Глава комиссии отметила, что представленные экспонаты доказывают, что отечественная избирательная система намного старше, чем в западных странах. "Когда смотришь на эти экспонаты, ты задаешься вопросом: "Кто они? Кто это там нас учил и учит нас демократии? Где они были, их стран даже не было!" А мы уже были. И вот эти плакаты - это ведь народное творчество, и это не может не вдохновлять" - добавила она.

Изначально на выставке среди прочих был представлен плакат кампании по выборам в Госдуму 1995 года с изображением самой Памфиловой, которая тогда избиралась в нижнюю палату парламента от Республиканской партии РФ с лозунгом "Жить достойно!". Однако глава ЦИК попросила его исключить из экспозиции. "Единственное, что я скажу, я не много попортила выставку. Захожу [в здание] и вижу себя, я сразу сказала: "Уберите срочно! Ну что это за культ личности и злоупотребление служебным положением". Поэтому попросила убрать это куда подальше", - пояснила Памфилова.

О выставке

В основе экспозиции лежит коллекция подлинных произведений плакатной графики, печатной агитации, архивных документов и фотографий государственных деятелей России из фондов Музея современной истории России и Государственной публичной исторической библиотеки России. Помимо архивных материалов, на выставке представлены мультимедийные инсталляции, серия видеороликов об истории развития отечественного политического плаката, интерактивные игры.

Выставка была организована по поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она еще будет работать во время избирательной кампании по выборам президента РФ. Ознакомиться с экспозицией лично смогут лишь участники кампании президента, так здание ЦИК РФ является закрытым. Другие желающие смогут увидеть плакаты на сайте 30летцик.рф.

Об истории ЦИК РФ

Современная избирательная система РФ ведет свою историю с 24 сентября 1993 года, когда был подписан указ президента о формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную думу. После парламентских выборов того же года эта структура была переформатирована в постоянно действующую, независимую от других государственных органов ЦИК РФ.