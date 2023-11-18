В храм Христа Спасителя доставили точную копию Годеновского креста

Там он будет находиться до 20 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Многодневный общероссийский крестный ход, посвященный 600-летию явления Годеновского креста на Сахотском болоте, завершился в храме Христа Спасителя в Москве, куда в субботу доставили освященную точную копию святыни. Об этом сообщил ТАСС председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископ Луховицкий Евфимий.

Крестный ход стартовал в Мурманске 3 сентября и прошел через порядка 30 городов России и Белоруссии. Акция была организована по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Крест Господень сегодня доставлен в храм Христа Спасителя, где он будет пребывать до 20 ноября. Это ознаменует собой окончание общецерковных торжеств, организованных по случаю 600-летия явления этой святыни близ села Годенова. После этого крест будет установлен в храме святителя Николая Мирликийского в Новой слободе на улице Долгоруковской, это храм при Синодальном миссионерском отделе", - рассказал епископ Евфимий.

По его словам, за время крестного хода ко кресту приложились не менее 300 тыс. человек.

"Практически во всех городах, через которые прошел крестный ход, его встречали архиереи, многочисленное духовенство и, конечно, тысячи прихожан. Главный смысл этой миссионерской акции в первую очередь заключался в том, чтобы содействовать духовному просвещению, объединению и сплочению нашего народа. <…> Мы старались донести до людей простую мысль: судьба России и судьбы мирового православия неразрывно связаны, всем нам необходимо это осознать", - добавил иерарх РПЦ.

Годеновский крест

Годеновский крест представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост, выполненное в византийском стиле. Согласно церковному преданию, крест явился пастухам на Сахотском болоте (территория нынешней Ивановской области) 11 июня 1423 года. Это было знамением построить на том месте храм, что вскоре было исполнено. Считается, что крест был чудесным образом перенесен с византийской земли на русскую незадолго до крушения православной Византии. Святыня уцелела при пожаре в церкви в XV веке и выдержала гонения в советское время. Сейчас крест отреставрирован и доступен всем верующим в храме Иоанна Златоуста в Годенове.