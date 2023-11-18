В Мадриде на протест против премьера и амнистии сепаратистов вышли 170 тыс. человек

Митинг в том числе поддержали правые партии

МАДРИД, 18 ноября. /ТАСС/. Около 170 тыс. человек вышли на акцию протеста в Мадриде против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и против председателя правительства страны Педро Санчеса. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в региональном представительстве кабмина.

Демонстрация была организована более чем сотней общественных ассоциаций под девизом: "Не от моего имени: ни амнистии, ни самоопределения, за свободу, единство и равенство!". Собравшиеся заполонили одну из ключевых площадей Мадрида Сибелес, где расположена столичная мэрия. Многие принесли с собой флаги Испании и Евросоюза. Митинг также поддержали правые партии.

Жители королевства пришли на протест семьями. Участники акции скандировали лозунги против Санчеса, а также экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который возглавлял правительство региона в момент организации там незаконного референдума о независимости в 2017 году. Вскоре после плебисцита он бежал в Бельгию. Собравшиеся скандировали: "Да здравствует Испания", "Испания не продается, Испания защищается", "Пучдемон в тюрьму".

"Я не могла не прийти сегодня, - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС девушка по имени Мария. - Санчес продает Испанию в обмен на то, чтобы остаться у власти". "Мы хотим, чтобы вся Европа нас услышала и увидела, что делает наш председатель правительства, - отметила другая участница протеста по имени Кристина. - Санчес обманул не только нас, но и тех, кто за него голосовал".

16 ноября Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил кандидатуру 51-летнего лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчеса на пост премьер-министра. Этот пост он впервые занял в 2018 году. Вскоре глава кабмина должен представить состав своего нового правительства.

Глава ИСРП смог занять должность благодаря парламентской поддержке каталонских политических сил, выступающих за независимость региона. Достигнутые с ними договоренности предусматривают продвижение закона об амнистии каталонских сепаратистов, что может затронуть около 300 сторонников разрыва с Испанией. Эта инициатива вызвала острую критику со стороны правых политических сил, а также спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране.

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