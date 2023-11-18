18 ноября, 12:09
Палестино-израильский конфликт

ОАЭ примут из сектора Газа 1 тыс. онкобольных

Как сообщило агентство WAM, предполагается, что онкобольные жители анклава получат возможность пройти необходимый курс лечения или реабилитации в государственных медучреждениях

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился принять в стране 1 тыс. палестинцев с онкологическими заболеваниями, лишенных возможности получать медицинскую помощь в секторе Газа. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

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Предполагается, что онкобольные жители палестинского анклава получат возможность пройти необходимый курс лечения или реабилитации в государственных медицинских учреждениях. "Эта инициатива является частью постоянных усилий, предпринимаемых ОАЭ на различных уровнях для оказания помощи братскому палестинскому народу и реагирования на ухудшение гуманитарных условий в секторе", - отмечает WAM.

На прошлой неделе погранслужба сектора Газа сообщила, что из анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом, смогут выехать раненые и больные раком. В список вошли не менее 155 человек, однако их гражданство не указывалось.

2 ноября шейх Мухаммед распорядился разместить в ОАЭ тысячу палестинских детей из сектора Газа и оказать им необходимую медицинскую помощь. 

Теги:
ПалестинаОАЭПалестино-израильский конфликт
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