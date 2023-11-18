18 ноября, 12:24

На выставке "Россия" Дед Мороз из Великого Устюга отметил свой день рождения

Он поучаствовал в шествии оркестра сказочных персонажей и сфотографировался с гостями мероприятия

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга отметил свой день рождения на главной уличной сцене международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Он поучаствовал в шествии оркестра сказочных персонажей и сфотографировался с гостями мероприятия, сообщили в пресс-службе выставки.

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"Все гости нашей выставки уже заметили, что выставка начинает готовиться к любимому празднику России - Новому году, и сегодня мы отмечаем день рождения Деда Мороза, который к нам приехал из Великого Устюга. Его мы празднуем большой компанией дедов морозов, снегурочек и снеговиков. Дальше мы продолжим отмечать дни других дедов морозов. Например, завтра будет большой праздник - день рождения удмуртского Деда Мороза - Тол Бабая", - привела пресс-служба слова генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой.

Праздник начался с шествия оркестра сказочных персонажей. В их компании главный Дед Мороз России проследовал от арки главного входа на ВДНХ до павильона №1. Посетители выставки сфотографировались с волшебником, после чего на главной уличной сцене их ожидало предновогоднее шоу-представление с музыкальными номерами, квестом со сладкими призами, играми на ловкость и сноровку.

"А где же еще его праздновать? Ведь здесь у нас вся страна как на ладони! Обойти ее можно, но не за час, конечно, но дня за два так точно. Поэтому здесь все друзья мои, вот и будем праздновать здесь. А вечером буду елочку зажигать уже у себя дома - в Устюге", - отметил Дед Мороз, слова которого привела пресс-служба.

Дни дедов морозов будут проходить на ВДНХ каждые выходные с 18 ноября по 24 декабря.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияНовый год и РождествоМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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