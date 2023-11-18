В Кронштадте открылось выставочное пространство "Люди моря"

Первым мероприятием площадки стала выставка "Голоса погибших кораблей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Выставочное пространство "Люди моря" открылось в историческом здании Голландской кухни в Кронштадте выставкой "Голоса погибших кораблей". Как рассказал корреспонденту ТАСС куратор выставки, руководитель экспедиций "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов, посетители смогут не только увидеть поднятые со дна Балтики детали кораблей Таллинского прорыва 1941 года, но и услышать их "голоса", позвонив в судовые колокола.

"Голоса погибших кораблей" - это проект, который мы делали в течение последних двух лет. В российских территориальных водах нами обнаружено пять кораблей (плюс еще одна подводная лодка) Таллинского прорыва, и на каждом из них при первом погружении мы находили судовой колокол. Они разные по размеру, по весу, по форме, на каком-то сохранилось название, на каком-то нет. Глядя на эти колокола, <...> [мы придумали] идею этого проекта. Мы подняли их со дна, чтобы они спустя 80 с лишним лет нахождения под водой вновь зазвучали на суше в память о своих погибших экипажах", - рассказал Богданов.

По его словам, выставка также посвящена подвигу экипажей сторожевого корабля "Буря" и тральщика "Фугас", которые в годы Великой Отечественной войны совершили набеговую операцию на немецкий укрепрайон на острове Большой Тютерс. Богданов подчеркнул, что поисковики в ходе экспедиций проделали очень кропотливую работу, ведь каждому погружению предшествует еще и достаточно длительный период поиска. Сначала специалисты ведут архивный поиск, потом гидролокационный (нередко пытаясь найти объект на нескольких десятках квадратных километров морского дна), и только после того как объект появился на экране гидролокатора, в работу вступают водолазы. Результатом этой деятельности стали не только поднятые со дна и представленные на выставке реликвии Балтийского флота, но и 3D-модели найденных кораблей, созданные с помощью метода фотограмметрии.

"Весь объект целиком сначала нужно отснять на видеокамеру, затем на основе этих видеозаписей и архивных чертежей выстраивается 3D-модель. Причем мы показываем корабль именно в том виде, в котором он находится на дне - сегодня мы демонстрируем эти модели здесь на огромных экранах. Рядом для сравнения показываем и видеозаписи из экспедиций, так что у посетителей есть возможность увидеть корабль глазами водолаза", - подчеркнул Богданов.

Он также отметил, что само пространство "Люди моря", организованное компанией "Фертоинг", создано с использованием последних технологических достижений в области мультимедиа, что позволяет в интересной и доступной форме рассказать о масштабной работе поисковиков и исследователей. В будущем "Люди моря" будут ориентировать свои проекты на роль человека в освоении морской стихии - там будут проходить выставки и лекции о морских профессиях, знаменитых мореплавателях и адмиралах. Проект реализован при участии Русского географического общества и Фонда президентских грантов.

Таллинский прорыв

Основные силы Балтийского флота после присоединения территории Эстонии к СССР в 1940 году разместились в Таллине. Во время войны быстрое продвижение немцев на северном направлении к августу 1941 года поставило под вопрос судьбу советских войск и кораблей Балтийского флота в Эстонии. 27 августа началась масштабная операция по эвакуации 28,6 тыс. военнослужащих армии и флота, 13,4 тыс. гражданских лиц и выводу из Таллина в Кронштадт 225 военных кораблей и гражданских судов.

К 30 августа удалось успешно вывести 163 судна, в том числе флагманский крейсер "Киров". Благодаря переходу ВМС РККА удалось сохранить ядро сил на Балтике, что сыграло важную роль в обороне Ленинграда. Во время эвакуации погибли 19 боевых кораблей и катеров, 25 вспомогательных судов, а также 18 из 20 транспортных кораблей. Согласно подсчетам историка Радия Зубкова, на данные которого опирается "Поклон кораблям Великой Победы", из 42 тыс. человек эвакуироваться живыми в Кронштадт удалось только 27 тыс.