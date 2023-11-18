18 ноября, 13:12

В Минобрнауки считают, что регионы Украины хотели бы вернуться к обучению на русском

Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил, что перевести вузы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на российские стандарты образования не составило никакой сложности

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Преподаватели и студенты традиционно русскоязычных регионов Украины хотели бы вернуться к обучению на русском языке, но киевский режим не позволяет им это сделать. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замминистра науки и высшего образования РФ, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский.

"Если бы не репрессивные меры киевского режима, то преподаватели и студенты в традиционно русскоязычных регионах [Украины], например в Одессе, тоже бы вернулись к преподаванию и обучению на русском языке. Потому что и там для подавляющего большинства населения этот язык - родной", - сказал он.

Могилевский отметил, что перевести вузы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на российские стандарты образования не составило никакой сложности. "Это русские регионы и русские люди. Они на русском языке говорят, пишут и думают", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация