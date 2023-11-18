В Минобрнауки считают, что регионы Украины хотели бы вернуться к обучению на русском

Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил, что перевести вузы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на российские стандарты образования не составило никакой сложности

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Преподаватели и студенты традиционно русскоязычных регионов Украины хотели бы вернуться к обучению на русском языке, но киевский режим не позволяет им это сделать. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замминистра науки и высшего образования РФ, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский.

"Если бы не репрессивные меры киевского режима, то преподаватели и студенты в традиционно русскоязычных регионах [Украины], например в Одессе, тоже бы вернулись к преподаванию и обучению на русском языке. Потому что и там для подавляющего большинства населения этот язык - родной", - сказал он.

Могилевский отметил, что перевести вузы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на российские стандарты образования не составило никакой сложности. "Это русские регионы и русские люди. Они на русском языке говорят, пишут и думают", - добавил он.