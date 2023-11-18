18 ноября, 13:04

Строители Алтайского края в 2024 году восстановят в ЛНР дома культуры и детсады

Всего запланировано 60 мероприятий

БАРНАУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Два детских сада, два дома культуры и более тридцати многоквартирных домов планируется восстановить в подшефном Славяносербском районе ЛНР силами специалистов из Алтайского края. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Игорь Спивак.

"В 2024 году запланировано 60 мероприятий. Планируется восстановить два детских сада, два дома культуры, административное здание, 31 многоквартирный дом, 10 объектов водо- и пять объектов энергоснабжения, девять дорог", - сообщил он.

По его словам, на территории района задействовано 195 человек, в том числе 145 специалистов из Алтайского края. В 2024 году планируется увеличение количества сотрудников за счет организации масштабных работ по ремонту дорог. До конца 2023 года, по словам Спивака, осталось завершить восстановление 33 объектов - это дом культуры, восемь пищеблоков и административное здание, 17 многоквартирных домов, три объекта энергоснабжения и три объекта водоснабжения.

За два года удалось восстановить 412 объект в Славяносербском районе, в том числе построить 3 новых медпункта, отремонтировать 377 жилых домов, восемь школ, шесть детских садов, амбулаторию, здание МФЦ и здание ТИК. 

Теги:
РоссияАлтайский край
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