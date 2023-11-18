18 ноября, 13:07

В Махачкале открыли новую набережную

На благоустройство объекта направили 276 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Новая набережная с прогулочными зонами и малыми архитектурными формами открылась в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открыли первое из девяти общественных пространств, которые были нами благоустроены в текущем году в рамках реализации федеральных и региональных программ. Новая набережная в микрорайоне Редукторный была построена фактически на пустыре за рекордно короткие сроки - с начала строительства прошло чуть больше полугода", - сказал мэр города Юсуп Умавов на официальном открытии.

Общая протяженность набережной составляет более 1 км. В рамках благоустройства берега Каспия выполнены работы по прокладке прогулочных зон, установке малых архитектурных форм. На территории также оборудовали баскетбольное поле, детские и воркаут-площадки.

Как уточнили в мэрии города, объем затраченных средств составил 276 млн рублей. 

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