Минкурортов Крыма прогнозирует турпоток в республику в районе 5 млн человек по итогам года

По данным главы министерства Вадима Волченко, к ноябрю 2023 года в регионе зарегистрировали 4,7 млн туристов

ПОНИЗОВКА /Республика Крым/, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Республики Крым прогнозирует туристический поток в районе 5 млн человек по итогам 2023 года, сообщил журналистам глава Минкурортов региона Вадим Волченко на площадке фестиваля "Ноябрьфест".

"Сейчас уровень загрузки [отелей] сопоставим с уровнем загрузки прошлого года. Мы понимаем, что новогодние праздники у нас также загружаются достаточно хорошо. Уже на 1 ноября 4,7 млн [туристов] у нас есть. Не люблю прогнозы, но около 5 млн туристов, я думаю, у нас будет точно", - сказал Волченко.

Министр уточнил, что на новогодние праздники в Крыму забронировано порядка 25% мест, что сопоставимо со средним по России показателем.

"Хотя, конечно, авиасообщение, логистические ограничения - это то, что является прежде всего причинами снижения туристического потока", - добавил Волченко.

По итогам 2022 года Крым посетили около 6,4 млн туристов - на треть меньше по сравнению с 2021 годом. При этом в 2021 году Крым в четвертый раз побил рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период.

О фестивале

"Ноябрьфест" проходит в Крыму с участием лучших виноделов, рестораторов и фермеров в формате эногастрономических выходных. 18 ноября принимающей площадкой стал Винный парк курорта Mriya Resort&Spa.

Концепция проведения фестивалей эногастрономии в Крыму разработана Министерством курортов и туризма Республики Крым и одобрена согласно целям национального проекта "Туризм и индустрии гостеприимства". Первый фестиваль "Ноябрьфест" прошел осенью 2017 года, его посетили более 4 тыс. крымчан и гостей полуострова. Тогда он завоевал премию Russian Event Awards как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма в России. В 2018 году фестиваль собрал более 6 тыс. человек.

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером фестиваля.