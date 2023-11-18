18 ноября, 13:27
Палестино-израильский конфликт

В Петербург и Астрахань в сопровождении сотрудников МЧС приехали две семьи из сектора Газа

По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, всего в списки на эвакуацию записались более 1 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС встретили в Санкт-Петербурге и Астрахани две семьи, приехавшие из сектора Газа.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, "минувшей ночью в Петербурге встречали поезд из Москвы с российскими гражданами и членами их семей". "Ранее они были доставлены в столицу из сектора Газа. На Московском вокзале их встретили родные и представители ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, которые оказали информационную помощь и психологическую поддержку. Далее прибывшая семья из семи человек отправилась к родственникам", - говорится в сообщении главка.

В Петербург к одной из женщин из сектора Газа вернулась дочь с детьми. По ее словам, они не виделись уже 12 лет. "Когда началась война, покинули дом и эвакуировались в школу, выехать из зоны боевых действий им удалось только во второй группе. Не хватало еды и воды, из-за этого люди болели, условия были тяжелые", - сказала она.

Как добавили в ГУ МЧС по Астраханской области, в Астрахани сотрудники МЧС встретили и сопроводили еще одну семью, члены которой выразили благодарность спасателям за помощь и поддержку на всех этапах сложного пути.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с дипломатами. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались более 1 тыс. человек. 18 ноября стало известно, что еще одна колонна из 216 граждан России выдвинулась в Каир. По данным пресс-службы МЧС России, еще 120 россиян и членов их семей в ближайшее время переправят в Москву. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтСанкт-ПетербургАстраханская область
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