18 ноября, 13:38
Блокада Ленинграда

В Ленобласти презентовали книгу о поисковых работах в Долине Смерти

Авторами сборника художественных рассказов "Души Мясного Бора" стали поисковики Александр Орлов и Сергей Мачинский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,18 ноября. /ТАСС/. Сборник художественных рассказов под названием "Души Мясного Бора" о поисковых работах в Долине Смерти, где в 1942 году советские солдаты пытались прорвать блокаду Ленинграда презентовали в Ленинградской области. Событие приурочили к 65-летию поискового движения в России, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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"Во Всеволожске презентовали книгу о поисковых работах в Долине Смерти - месте в Новгородской области, где в 1942 году советские солдаты пытались прорвать блокаду Ленинграда. Тогда Красная армия потеряла до 200 тыс. солдат", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что авторами сборника художественных рассказов "Души Мясного Бора" являются поисковики Сергей Мачинский и Александр Орлов - они принимали участие в большом количестве экспедиций, во время которых собрали уникальные находки и вернули память о павших солдатах. За годы работы они добавили яркие страницы в летопись истории поискового движения России, которому в 2023 году исполняется 65 лет.

Основу сборника составляют рассказы о героях Великой Отечественной войны и людях, возвращавших их имена. Книгу издали при поддержке Фонда президентских грантов.

"Для нас Великая Отечественная война на территории Ленинградской области еще не закончилась. И то, что сегодня поисковое движение набрало силу и уважаемо на государственном уровне - это очень важно. И то, что сегодня больше 200 отрядов приезжают в Ленинградскую область, работают здесь и делают большое дело по сохранению и увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны - это наше общее дело", - привели в пресс-службе слова губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Теги:
РоссияБлокада ЛенинградаЛенинградская область
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