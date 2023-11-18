18 ноября, 14:16

В Одессе второй день подряд фиксируют массовые отравления курсантов

Как сообщило издание Klymenko Time, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вспышка кишечной инфекции произошла еще в нескольких военных учебных заведениях Одессы, на этот раз отравились 64 курсанта. Об этом сообщил Telegram-канал издания Klymenko Time со ссылкой на Нацполицию.

По ее информации, отравление получили курсанты в возрасте от 15 до 22 лет. Все они питались в столовых своих учебных заведений.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм.

Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что порядка 100 курсантов военно-морского лицея Одессы второй раз с сентября обратились к врачам из-за отравления, 76 из них были госпитализированы. По предварительны данным, причиной отравления стали некачественные продукты. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

В конце сентября издание также сообщало о массовом отравлении учеников этого лицея, который находится в подчинении украинских ВМС. Тогда в больницы попали 68 человек. Причиной отравления также были названы некачественные продукты в столовой. 

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Украина
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