18 ноября, 14:31

В Казахстане заблокировали сервис Sputnik24

Он транслирует российские телеканалы

АСТАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Сайт Sputnik24, позволяющий смотреть российские телеканалы, заблокирован в Казахстане по решению властей республики за "распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории РК".

О блокировке сообщили казахстанские СМИ. Как убедился корреспондент ТАСС, сайт Sputnik24.tv к вечеру субботы не открывается. Портал Sputnik24 позволял в том числе смотреть "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и Russia Today. Если воспользоваться функцией "проверить сайт" на ресурсе бывшего Министерства информации и общественного развития Казахстана, которое в сентябре было преобразовано в Министерство культуры и информации, можно увидеть, что предписание о блокировке портала было вынесено в июне.

В августе сообщалось о блокировке сайта российского телеканала "Царьград" по решению министерства информации и общественного развития республики за "пропаганду экстремизма". Также в августе доступ к странице yandex.kz был временно ограничен в Казахстане решением властей из-за размещения ресурса на аппаратно-программных комплексах вне республики, что, как собщалось, противоречит правилам регистрации и пользования доменными именами в казахстанском сегменте интернета. 

Теги:
Казахстан
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