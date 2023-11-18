Первичные отделения "Движения первых" к 2024 году будут во всех школах Подмосковья

В регионе насчитывается 938 отделений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первичные отделения "Движения первых" в Московской области к началу следующего года будут работать во всех школах и молодежных центрах, сообщили в пресс-службе региональной организации.

"В Московской области насчитывается 938 первичных отделений российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых". В частности, они открыты в 661 школе и 50 организациях среднего профессионального образования (СПО), а также в ряде вузов и молодежных центрах. К 1 января следующего года их откроют в 100% школах и молодежных центров", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время в Подмосковье в организации числятся порядка 100 тыс. человек. Как отметил председатель "Движения первых" в Подмосковье Юрий Макеев, участники задействованы в проектах по всей России, получают поддержку наставников и находят единомышленников. В ряде вузов они имеют бонусы при поступлении. Среди постоянных проектов движения, например, "Вызов первых", в рамках которого активисты в возрасте от 6 до 18 лет могут продемонстрировать свои спортивные достижения в разных дисциплинах.