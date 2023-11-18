18 ноября, 14:40

В Тунисе состоялась первая российская образовательная выставка

Она собрала 2 тыс. посетителей

РАБАТ, 18 ноября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Более 2 тыс. человек посетили первую российскую образовательную выставку под названием Education in Russian for Tunisia 2023, которая состоялась в Сфаксе. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев.

"Первое образовательное мероприятие такого масштаба в Тунисе прошло на высоком уровне, а главное - в позитивной и конструктивной атмосфере. В общей сложности его посетило свыше 2 тыс. человек, а охват онлайн-трансляций, которые вел Русский дом в Тунисе, на момент его завершения уже превышал 5 тыс. просмотров", - сказал Зайцев.

Мероприятие посетили учащиеся лицеев и студенты, в том числе изучающие русский язык, представители тунисских ассоциаций выпускников советских вузов, преподавателей русского языка и литературы, ученики старших классов общеобразовательной школы при посольстве РФ, молодые соотечественники и их родители.

"В нынешнем году впервые в истории российско-тунисских гуманитарных отношений нам удалось провести масштабную наглядную презентацию возможностей российского образования. В Тунис приехали представители 17 ведущих российских вузов из 15 субъектов РФ, а само мероприятие прошло на ведущих выставочных площадках североафриканской страны", - отметил он. Среди вузов, которые участвовали в выставке в Тунисе, собеседник агентства назвал РУДН имени Патриса Лумумбы, РАНХиГС, РЭУ имени Г. В. Плеханова, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, СПбГУ, Южный федеральный университет, Уральский федеральный университет и Севастопольский государственный университет.

"Уверен, что начало ежегодным российским образовательным выставкам в Тунисе положено", - подытожил Зайцев. 

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