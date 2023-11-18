Губернатор Мурманской области вручил Решетникову паспорт полярника

Паспорт полярника - туристический сувенир, который выдается в регионе и подтверждает пересечение полярного круга

МУРМАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников получил паспорт полярника. Неофициальный документ вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей поездки главы Минэкономразвития в регион.

"Вручил Максиму Решетникову паспорт полярника. Так что мы точно не прощаемся и ждем его в Мурманской области снова и снова: для работы и для отдыха!", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Паспорт полярника - туристический сувенир, который выдается в Мурманской области и подтверждает пересечение полярного круга. Паспорт содержит персональные данные владельца и перечень интересных мест Кольского Заполярья, за посещение которых путешественник получит специальные печати. Он также может получить скидки на туры, обслуживание в ресторанах и проживание в отелях. Неофициальный документ уже получили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.