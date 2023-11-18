Более 10 тыс. человек посетили винодельни Крыма за неделю "Ноябрьфеста"

Мероприятие проходит с участием лучших виноделов, рестораторов и фермеров

ПОНИЗОВКА /Республика Крым/, 18 ноября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек посетили бесплатные экскурсии на винодельни Республики Крым по итогам первой недели эногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на площадке фестиваля.

"Это неделя вина и гастрономии, она нацелена на всех туристов - и на внешних, и на внутренних. Мы понимаем, что уже сейчас мероприятие посетили более 10 тыс. человек, и это количество точно увеличится. <...> Еще впереди несколько выходных дней, когда будут работать порядка 30 виноделен в режиме открытых дверей, экскурсионное обслуживание, дегустации", - сказал Волченко.

Как добавил генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Самвел Саруханян, в Винном парке комплекса, который выступил площадкой фестиваля в субботу, для гостей организовано 25 активностей. В частности, прошел концерт, хедлайнером которого стала рок-группа "Рондо".

"Когда за две недели закрывается возможность бронирования, это значит, что мероприятие пользуется огромным спросом. <...> С учетом погоды стараемся расширить количество мастер-классов. Из того, что я видел, пользуется огромным спросом все, что связано с сырами и дегустацией вин, очередь огромная", - сказал Саруханян.

Первый фестиваль "Ноябрьфест" прошел осенью 2017 года, его посетили более 4 тыс. крымчан и гостей полуострова. Тогда он завоевал премию Russian Event Awards как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма в России. В 2018 году фестиваль собрал более 6 тыс. человек.

"Ноябрьфест" проходит в Крыму с участием лучших виноделов, рестораторов и фермеров. Концепция проведения фестивалей эногастрономии в Крыму разработана Министерством курортов и туризма Республики Крым и одобрена согласно целям национального проекта "Туризм и индустрии гостеприимства". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером фестиваля.