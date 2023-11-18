На севере Казахстана ограничили движение на 22 автотрассах из-за метели

В пресс-службе "Казавтожол" сообщили, что для расчистки задействовано 164 единицы спецтехники и 190 дорожников

АСТАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на нескольких автотрассах ограничили в областях на севере Казахстана из-за метели. Об этом сообщили в пресс-службе "Казавтожол" (Казавтодороги).

"В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) ограничение движения транспортных средств действует на 22 участках автодорог республиканского значения в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что в настоящее время для расчистки автотрасс задействовано 164 единицы спецтехники и 190 дорожников.

Ранее в Казахстане было объявлено штормовое предупреждение из-за метелей и дождей.