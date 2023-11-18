18 ноября, 15:15

В Монголии впервые в современной истории сменился глава буддийского религиозного центра

Глава центра монгольского буддизма Дуламрагчаагийн Жавзандорж и Дэмбэрэлийн Чойжамц. Туяна Зондуева/ ТАСС
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Глава центра монгольского буддизма Дуламрагчаагийн Жавзандорж и Дэмбэрэлийн Чойжамц
© Туяна Зондуева/ ТАСС
Дэмбэрэлийн Чойжамц и Дуламрагчаагийн Жавзандорж
© Туяна Зондуева/ ТАСС
© Туяна Зондуева/ ТАСС

Им стал доктор буддийской философии Дуламрагчаагийн Жавзандорж

УЛАН-БАТОР, 18 ноября. /ТАСС/. Первый после демократической революции 1990 года в Монголии доктор буддийской философии Дуламрагчаагийн Жавзандорж возглавил центр монгольского буддизма. Церемония состоялась в главном буддийском монастыре страны Гандантекченлин.

День возведения на трон руководителя центра монгольского буддизма начался с утреннего молебна, собравшего несколько сотен верующих. После него началась торжественная церемония интронизации. Ее почетными гостями стали спикер Великого государственного хурала (монгольский парламент) Гомбожавын Занданшатар, послы зарубежных стран, в том числе посол РФ в Монголии Алексей Евсиков, а также представители духовенства буддийских республик России.

Бывший 29-й настоятель центра монгольского буддизма 72-летний Дэмбэрэлийн Чойжамц напомнил, что он возглавил крупнейший буддийский монастырь страны в 1992 году. За прошедший 31 год бессменного руководства религиозным центром в стране сменилось шесть президентов. "В 1990 году мы обрели религиозную свободу, открылось более 200 монастырей. Но выжившим после репрессий священнослужителям было по 80-90 лет. Им было трудно исполнять обязанности. Но мне повезло, что они были моими учителями. Меня выбрали настоятелем Гандантекченлин из нескольких человек, получивших высшее буддийское религиозное образование", - напомнил Дэмбэрэлийн Чойжамц.

Он отметил, что сменивший его 43-летний Дуламрагчаагийн Жавзандорж более 16 лет обучался в Гомане - одном из крупнейших буддийских монастырей Индии - и первым из граждан современной Монголии успешно защитил экзамен на звание лхарамбы - доктора буддийской философии. Дуламрагчаагийн Жавзандорж в свою очередь обратился к собравшимся с первой речью в качестве нового руководителя буддийского центра страны.

"Применение учения Будды к человеческой жизни и общественным отношениям - наиболее эффективный способ преодоления проблем, стоящих перед человечеством. При вашем участии и поддержке мы планируем работать над гармоничным сочетанием монастырского образования с современным светским образованием, активизировать сотрудничество храмов и научных учреждений, вывести на новый уровень гуманитарную деятельность по просвещению общества", - сказал он. 

Теги:
Монголия
© Информационное агентство ТАСС
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