Участники из России и Китая победили в конкурсе детской авторской песни "Наше поколение"

Финал состоялся на сцене концертного зала "Москва"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Победителями международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение", который является аналогом "Детского Евровидения", стали участники из России и Китая. Финал состоялся на сцене концертного зала "Москва", сообщила пресс-служба проекта.

"В этот день 13 юных артистов из разных стран вышли на сцену концертного зала "Москва", чтобы продемонстрировать свои таланты на мировую аудиторию, - говорится в сообщении. - По результатам народного голосования победительницей проекта стала 11-летняя Ичунь Ван из Китайской Народной Республики с песней "Надежда в движении", а по итогам голосования профессионального жюри - 12-летний певец из России Идар Коцев, он выступал с песней "Вы со мной". Как рассказали в пресс-службе, в состав жюри от России вошли Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие артисты.

Оба победителя получили награду из рук амбассадора конкурса певца Димы Билана.

Главный организатор и учредитель конкурса - Центр творческого развития "Академия современного искусства". Конкурс проводится при поддержке Министерства иностранных дел России и Президентского фонда культурных инициатив. Стратегический партнер конкурса - Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых".