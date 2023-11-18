18 ноября, 15:26

Участники из России и Китая победили в конкурсе детской авторской песни "Наше поколение"

Финал состоялся на сцене концертного зала "Москва"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Победителями международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение", который является аналогом "Детского Евровидения", стали участники из России и Китая. Финал состоялся на сцене концертного зала "Москва", сообщила пресс-служба проекта.

"В этот день 13 юных артистов из разных стран вышли на сцену концертного зала "Москва", чтобы продемонстрировать свои таланты на мировую аудиторию, - говорится в сообщении. - По результатам народного голосования победительницей проекта стала 11-летняя Ичунь Ван из Китайской Народной Республики с песней "Надежда в движении", а по итогам голосования профессионального жюри - 12-летний певец из России Идар Коцев, он выступал с песней "Вы со мной". Как рассказали в пресс-службе, в состав жюри от России вошли Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие артисты.

Оба победителя получили награду из рук амбассадора конкурса певца Димы Билана.

Главный организатор и учредитель конкурса - Центр творческого развития "Академия современного искусства". Конкурс проводится при поддержке Министерства иностранных дел России и Президентского фонда культурных инициатив. Стратегический партнер конкурса - Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых". 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация