В Тбилиси полиция задержала 13 человек на акции защитников леса

У здания Минсельхоза Грузии собрались более сотни представителей движения "Для спасения Рионского ущелья", сообщила пресс-служба МВД республики

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Тбилиси задержали 13 человек у здания Министерства сельского хозяйства Грузии на акции протеста защитников леса в регионе Рача. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

"Несмотря на неоднократные призывы правоохранителей в адрес организаторов и участников акции подчиниться законным требованиям представителей МВД не выходить за допустимые законом о свободе собраний и выражения рамки, участники акции не учли законные требования полицейских и нарушили общественный порядок, во время чего было задержано 13 человек", - говорится в сообщении.

Более сотни представителей движения "Для спасения Рионского ущелья" собрались у здания Минсельхоза Грузии. Они выступают за внесение ясности в события вокруг территории леса в регионе Рача - Лечхуми и Квемо Сванети площадью более 100 тыс. га. В 2022 году частная компания получила лицензию на охотничье хозяйство на этой территории, но недавно решила выйти из соглашения. Как заявило Национальное агентство окружающей среды, компания не выполнила своих обязательств, не вложив инвестиций.

Активисты приехали в Тбилиси для проведения акции, на которой попытались установить палатку на территории Министерства сельского хозяйства. Полицейские не дали им этой возможности и провели задержания. Участники акции не собираются расходиться и требуют освободить задержанных. В настоящее время стычек с полицией нет. На месте мобилизованы десятки сотрудников правоохранительных органов. Автомобильное движение на проспекте Маршала Геловани, где расположено министерство, свободно.