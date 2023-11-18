В Москву вылетела очередная группа из 120 эвакуированных из Газы россиян

Прибытие Ил-76 ожидается чуть более чем через пять часов

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ с 120 эвакуированными накануне из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в аэропорт Домодедово, передает корреспондент ТАСС.

В полете эвакуированных сопровождают медики и психологи МЧС России. Прибытие Ил-76 в столицу ожидается чуть более чем через пять часов. В Каире к перелету готовы еще 136 граждан РФ.

Ранее в субботу в Каир были доставлены 216 человек, перешедшие КПП "Рафах".

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек.