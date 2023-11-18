18 ноября, 18:33

Гидрометцентр сообщил, что морозы придут в Московский регион с 19 ноября

При этом потепление, по предварительным расчетам, потепление придет 24 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Морозы до 6-7 градусов днем и 10-12 градусов ночью прогнозируются в Московском регионе с воскресенья до четверга включительно. Такая погода характерна для января, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра погода будет уже январской, причем без всяких скидок и шуток. Ночью ожидается около минус 10 градусов, днем - максимум минус 4-6 градусов в самой Москве и до минус 8 градусов по области. Зима пришла, и она не собирается уходить до четверга включительно. Такие показатели по климату характерны для середины января", - сказал он.

По словам Вильфанда, в понедельник, вторник, среду и четверг днем ожидается минус 4-7 градусов, а ночью в эти дни - минус 7-9 градусов в Москве и минус 11-12 градусов в Подмосковье.

По предварительным расчетам, потепление придет в пятницу, но, вероятно, кратковременное. "Только в конце рабочей недели, предварительно, температура повысится днем до минус трех - нуля градусов. Но, скорее всего, потепление не будет длительным, зима пришла всерьез уже", - сказал метеоролог. 

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