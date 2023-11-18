Украинская полиция завела дело о нападении на журналиста Ткача

Уголовное дело открыли на основе публикаций в СМИ и обращения врачей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция Киевской области открыла уголовное дело о препятствовании журналистской деятельности после публикации в СМИ сообщений о нападении на известного украинского журналиста Михаила Ткача. Об этом сообщает агентство Укринформ.

Ранее в украинских изданиях появились сообщения, что Ткач был избит охранниками одного из посетителей ресторана в Киевской области, где он собирался проводить видеосъемку, заметив среди гостей бывших сотрудников офиса Генпрокурора Украины.

Как отмечает агентство, Ткач в правоохранительные органы не обращался, но дело было заведено на основе публикаций, а также обращения врачей, зафиксировавших повреждения.