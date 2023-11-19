"Географический диктант" РГО пройдет на всех континентах и в космосе

Участники должны будут ответить на 40 вопросов по географии и смежным наукам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Девятый "Географический диктант", организатором которого выступает Русское географическое общество (РГО), пройдет в воскресенье в 12:00 по местному времени на всех континентах земного шара, включая Антарктиду, а также на Международной космической станции.

"Масштабная международная просветительская акция нацелена на популяризацию географии и смежных наук. Фактически это не сложный экзамен, а увлекательная викторина, посвященная России и ориентированная на людей всех возрастов. "Географический диктант" пройдет в очно-дистанционном формате. Продолжительность - 45 минут, как обычный школьный урок. Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов. Помимо традиционных вопросов по географии и смежным наукам в диктанте будут вопросы, посвященные теме "Человек и география", поскольку 2023 год объявлен Годом педагога и наставника", - сообщает пресс-служба РГО.

Также в диктант вошли вопросы, подготовленные участниками конкурса "Напиши свой вопрос для "Географического диктанта", российскими компаниями, обществом "Знание", платежной системой "Мир", а также участниками программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд". Вопросы диктанта будут озвучивать народные артисты Дмитрий Харатьян и Олег Газманов, а также телеведущая Анастасия Чернобровина. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться.

Для написания диктанта доступно более 10 тыс. площадок. Среди самых необычных - музей "Царство вечной мерзлоты" в Якутске, природный парк "Вулканы Камчатки", гостиница на склоне Эльбруса, бронепоезд №13 "Тульский рабочий", национальный парк "Таганай" в Челябинской области, пещера "Таврида" в Крыму, Центральносибирский заповедник в Красноярском крае, музей "Наследие Чукотки", Музей военно-морской славы в Кронштадте, Федерация воздухоплавания Ярославской области, ледокол "Красин" в Петербурге, плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" на Чукотке, Саяно-Шушенская ГЭС, поезда "Стриж" с сообщением Москва - Нижний Новгород - Москва, российские станции "Прогресс" и "Мирный" в Антарктиде.

Центральной площадкой станет Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Шуваловский корпус. Ведущий - Дмитрий Харатьян, среди участников ожидаются игроки популярной телепрограммы "Что? Где? Когда?" и "Своя игра". За рубежом диктант пройдет в 95 странах мира на 207 площадках, среди которых центр РГО во Франции, генеральное консульство России на архипелаге Шпицберген, постоянное представительство России при ООН. Впервые в диктанте примет участие Танзания.

"Участие в географическом диктанте анонимное и однократное. Можно пользоваться мобильным устройством для поиска информации в интернете. Люди с особенностями зрения и слуха смогут принять участие в географическом диктанте в специальных библиотеках, в фонде поддержки слепоглухих "Со-единение" и на площадках Всероссийского общества слепых. После завершения очно-дистанционного этапа диктанта на сайте dictant.rgo.ru до 1 декабря будет доступна его версия", - уточнили в обществе.

Об обществе

РГО было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы обществом руководили представители императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны России Сергей Шойгу. Сегодня РГО насчитывает более 22 тыс. членов в РФ и за рубежом, отделения общества открыты во всех регионах России.