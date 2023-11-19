В 15 регионах России в ближайшие дни ожидаются опасные погодные явления

Речь идет о сильных осадках, штормовом ветре, грозах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сильные осадки и ветер ожидаются в Белгородской, Воронежской, Новосибирской, Томской областях, Краснодарском крае, Крыму и других регионах в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Серьезная непогода будет продолжаться в Краснодарском крае - сильный дождь, гроза, порывы ветра до 25 м/с, в отдельных районах - до 29 м/с. В Крыму по-настоящему опасные метрологические явления, которые угрожают жизнедеятельности региона. Прогнозируются очень сильный дождь, ветер 30-35 м/с. Очень сложная погода в связи с сильным ветром будет и на Азовском море, где порывы будут до 25-28 м/с. Еще в одном регионе прогнозируется сложный ветровой режим - в Иркутской области его порывы будут достигать 28 м/с, а на самом Байкале - 32-37 м/с. Это все потенциально опасные явления", - рассказал он.

По словам Вильфанда, 19 и 20 ноября в Красноярском крае и Хакасии ожидается ветер с порывами до 20-25 м/с и более, местами сильный снег, гололед; 20 ноября в этих регионах температура воздуха понизится на 10-15 градусов. В Кемеровской, Новосибирской областях будут сильные дожди и мокрый снег, переходящий в снег, гололед, метель и ветер до 18-23 м/с, а в Томской области - сильные и очень сильные осадки, гололед и ветер до 25 м/с.

Снегопады ожидают регионы Черноземья 20 ноября. "Через Курскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Белгородскую области пройдет глубокий циклон, который принесет обильные снегопады. К концу дня в понедельник высота снежного покрова будет достигать 5-10 см, но это будет сложная погода. Выпущено предупреждение, потому что ожидаются ветер до 18 м/с, метели, снежные заносы", - предупредил Вильфанд.

На побережье Камчатского края с 19 по 21 ноября прогнозируются сильные осадки, метель и порывы ветра до 30 м/с, а в Чукотском автономном округе 19 и 20 ноября - снег, метель и ветер до 25-30 м/с.