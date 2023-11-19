18 ноября, 23:07,
обновлено 18 ноября, 23:22
Палестино-израильский конфликт

Спецборт МЧС доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа

МЧС России/ ТАСС, архив
© МЧС России/ ТАСС, архив

После прохождения таможни они смогут остаться в пункте временного размещения или уехать самостоятельно

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян доставлена в Москву, передает корреспондент ТАСС.

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Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту 120 граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП "Рафах". В полете их сопровождали медики и психологи МЧС РФ. После прохождения таможни граждане будут доставлены в пункт временного размещения или смогут уехать самостоятельно.

Эта группа россиян стала четвертой, доставленной в Москву. Всего на родину прибыли 408 граждан РФ. В Египте ожидают перелета еще 136 человек.

Также в МЧС сообщили, что число россиян, эвакуированных из сектора Газа за неделю, достигло 550. Об этом ТАСС сообщили в МЧС РФ.

"Всего из сектора Газа эвакуированы 550 россиян, включая 230 детей", - сказали в ведомстве.

Первые россияне пересекли границу сектора Газа через КПП "Рафах" 12 ноября.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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