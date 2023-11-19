В Лондоне задержали шесть участников акций в поддержку Палестины

Манифестанты были задержаны, в частности, за нарушение общественного порядка и разжигание межрасовой ненависти

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала в субботу шесть участников проходивших в городе акций в поддержку Палестины. Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Скотленд-Ярда, в тот же день были задержаны четыре участника шествия активистов протестного движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть").

"Среди совершенных задержанными правонарушений: нарушение условий освобождения под залог, нарушение общественного порядка и нарушение общественного порядка на фоне межрасовой ненависти, разжигание межрасовой ненависти, дебош и создание препятствий работе полицейских", - сказано в сообщении.

Пять недель подряд в Лондоне проходили многолюдные демонстрации с требованием прекращения огня в секторе Газа, где под обстрелами Армии обороны Израиля гибнут мирные жители. В прошлую субботу пропалестинское шествие собрало от 300 тыс. до 500 тыс. участников, став одной из самых массовых акций в истории Великобритании. В эту субботу организаторы акций отказались от проведения очередного шествия в центре города в пользу десятков отдельных акций в разных частях Лондона, а также в отдельных городах страны, на которые выходили тысячи человек. Как сообщала вещательная корпорация Би-би-си, акция в Глазго, по оценкам организаторов, собрала до 18 тыс. участников, а в Бристоле и Манчестере на улицы вышли по 3 тыс. человек.

Несмотря на отмечаемый полицией в целом мирный характер протестов, британские политики выражают беспокойство по поводу поведения демонстрантов, собиравшихся у депутатских приемных, выкрикивая оскорбительные лозунги. На севере Лондона около сотни человек скандировали "Позор", стоя у здания общественной приемной лидера парламентской оппозиции Кира Стармера. Как сообщает радиостанция LBC, один из активистов также выкрикивал оскорбления антисемитского характера в адрес жены Стармера, Виктории Александер, которая исповедует иудаизм.

Представители британской НПО "Кампания против антисемитизма" вновь обратили внимание на использование разжигающей ненависть символики на плакатах некоторых активистов, а также постоянно звучащий лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной", который, по словам экс-главы МВД Великобритании Суэллы Браверман, "толкуется многими" как призыв к уничтожению еврейского государства.