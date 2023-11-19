В Сальвадоре стартовал финал конкурса "Мисс Вселенная"

РФ представляет обладательница титула "Мисс Россия - 2023" Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Финальный этап 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная" начался в субботу вечером в Сальвадоре. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса.

В состязании принимают участие девушки из более чем 80 стран. Россию представляет обладательница титула "Мисс Россия - 2023" 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

В четверг российская участница продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм "Царевна-Лебедь" петербургского дизайнера Ольги Маляровой. При создании использовалось кружево и полудрагоценные камни.

"Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. Обладательница титула "Мисс Россия - 2022" Анна Линникова из Оренбурга была участницей 71-го международного конкурса "Мисс Вселенная", который прошел в Новом Орлеане (штат Луизиана). Тогда конкурсантке из РФ не удалось войти в топ-16 участниц смотра.