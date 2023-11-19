19 ноября, 01:57

В Сальвадоре стартовал финал конкурса "Мисс Вселенная"

Маргарита Голубева. AP Photo/ Moises Castillo
Маргарита Голубева
© AP Photo/ Moises Castillo

РФ представляет обладательница титула "Мисс Россия - 2023" Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Финальный этап 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная" начался в субботу вечером в Сальвадоре. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса.

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В состязании принимают участие девушки из более чем 80 стран. Россию представляет обладательница титула "Мисс Россия - 2023" 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

В четверг российская участница продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм "Царевна-Лебедь" петербургского дизайнера Ольги Маляровой. При создании использовалось кружево и полудрагоценные камни.

"Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. Обладательница титула "Мисс Россия - 2022" Анна Линникова из Оренбурга была участницей 71-го международного конкурса "Мисс Вселенная", который прошел в Новом Орлеане (штат Луизиана). Тогда конкурсантке из РФ не удалось войти в топ-16 участниц смотра. 

Теги:
РоссияСальвадор
© Информационное агентство ТАСС
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