В РПЦ заявили, что епархии новых регионов просили о переходе под омофор патриарха

Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий уточнил, что сейчас РПЦ в новых регионах восстанавливает храмы, помогает с литературой и организационными вопросами

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Архиереи из новых регионов РФ обращались в Московский патриархат о переводе их епархий в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, однако решение будет приниматься "по мере необходимости", сообщил ТАСС постоянный член Священного синода РПЦ, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь). Вопрос юрисдикции второстепенен, сейчас РПЦ помогает приходам в ремонте храмов и обеспечении литературой.

"Некоторые обращения были, много было, от священников, от мирян, от архиереев. По мере необходимости мы будем принимать решение", - сказал он, отвечая на вопрос, поступали ли в РПЦ обращения от епархий в новых регионах о переводе их в прямое подчинение патриарху Кириллу.

Митрополит отметил, что сейчас РПЦ поддерживает приходы в новых регионах России во всех отношениях - восстанавливает храмы, которые были разрушены, помогает с литературой, а также с организационными вопросами. "Социальные вопросы многие мы решаем, в этом направлении в первую очередь мы стараемся помочь, потому что, какая там будет юрисдикция - не главное. Главное - помочь людям", - подчеркнул он.

Переход епархий

По его словам, Крым тоже не сразу был взят под омофор патриарха. "Мы не считали это нужным, потому что Украинская православная церковь и Русская православная церковь - одно целое. Крымчане написали письмо патриарху, потому что они не могли поехать в Киев решать свои вопросы", - отметил он.

В июне 2022 года крымские епархии УПЦ (Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская) после их обращений были приняты в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и синоду и объединены в созданную Крымскую митрополию РПЦ. После этого такое же решение было принято синодом в отношении Бердянской епархии УПЦ на территории Запорожской области РФ и Ровеньковской епархии на территории ЛНР. Однако несколько других епархий в новых регионах РФ, в том числе Луганская и Донецкая, до сих пор имеют прежний статус, сохраняя номинальную связь с церковным Киевом.

27 мая 2022 года в Киеве Собор Украинской православной церкви, самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, объявил о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". После этого несколько епархий УПЦ, в основном в восточных регионах, заявили о решении остаться "под омофором" московского патриарха. Синод РПЦ после решений киевского собора принял постановление о том, что они "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу РПЦ.