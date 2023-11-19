19 ноября, 02:05

В нескольких регионах России ожидается резкое похолодание

Евгений Курсков/ ТАСС, архив
© Евгений Курсков/ ТАСС, архив

Речь идет, в частности, о Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Томской областях, Хакасии, Якутии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Резкое похолодание ожидается в ближайшие дни в Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Томской областях, Хакасии и Якутии. При этом в нескольких регионах Северо-западного федерального округа прогнозируются "волны холода", рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"В нескольких регионах прогнозируются отклонения от нормы на 7 и более градусов в течение нескольких дней - волны холода. С 19 по 22 ноября в Ненецком автономном округе будет до 25 градусов мороза, что на 7-9 градусов ниже нормы. Очень холодная погода будет и в Мурманской области - температура на 9-12 градусов ниже нормы. Это значит, что морозы там будут до 22 градусов. В Карелии будет на 7-10 градусов ниже нормы - морозы до 16 градусов. В Коми ожидаются морозы до 26-29 градусов, и это на 9-11 градусов ниже нормы", - сообщил он.

В Новосибирской, Омской, Томской областях температура воздуха опустится на 10-15 градусов. "В Томской области, например, в понедельник температура опустится до минус 10 градусов, в последующем ночью будет до 27-30 градусов мороза", - отметил Вильфанд.

В Красноярском крае 20 ноября похолодает до минус 15 градусов. В Хакасии к середине недели температура опустится до минус 30 градусов, а в Якутии - до минус 40 градусов. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичКлимат
© Информационное агентство ТАСС
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