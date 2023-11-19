19 ноября, 03:34
Палестино-израильский конфликт

Эвакуированная из сектора Газа россиянка рассказала о бомбежках около КПП "Рафах"

Женщина также сообщила, что посольство России пыталось найти соотечественников по местным номерам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россиянка Яна Абухаджарас, прибывшая из сектора Газа в Москву, рассказала ТАСС о бомбежках рядом с КПП "Рафах", через который проходит эвакуация.

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"Там страшно очень, опасно. Мы сидим [на КПП] и видим, как летит бомба и взрывается дом. Обычные люди умирают - семьи, дети, бабушки, дедушки - такие, как мы с вами", - сказала она.

Женщина рассказала, что посольство России, несмотря на отсутствие в Палестине связи, пыталось найти граждан РФ по местным номерам. Она решила эвакуироваться, а ее муж остался помогать престарелым родителям. Абухаджарас с двумя маленькими детьми провела на границе почти сутки. "Мы на границе 18 часов сидели просто с детьми. В Каире час-полтора были в отеле, и сразу полет", - сказала она.

Еще одна прилетевшая в Москву из Газы в воскресенье гражданка РФ Наталья рассказала, что весь путь занял у нее трое суток. По дороге, по ее словам, пришлось "проходить между танками". "20 лет там жила, дом разбомбили. У меня было все: работа, дом, семья, дети, внуки. А мне сейчас 50 лет, и начинать сначала, я даже не знаю, что делать, что будет", - отметила она.

Обе женщины поблагодарили за эвакуацию МЧС России, МИД РФ и президента Владимира Путина. "Посольские бились за нас до последнего, огромное спасибо! Президенту, естественно, нашему. Я думаю, это он помог нам", - добавила Наталья.

С 12 ноября из сектора Газа эвакуированы более 550 россиян, включая 230 детей. В Москву четырьмя спецрейсами доставлены 408 человек, еще 148 человек ожидают перелета в Каире. В воскресенье прибыла четвертая группа из 120 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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