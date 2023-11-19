19 ноября, 04:17,
обновлено 19 ноября, 04:51

На конкурсе "Мисс Вселенная" победила представительница Никарагуа

Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. AP Photo/ Moises Castillo
Шейннис Алондра Паласиос Корнехо
© AP Photo/ Moises Castillo

Вице-мисс стала участница из Таиланда

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная", финал которого прошел в субботу вечером в Сальвадоре. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса.

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Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд.

Россию представила обладательница титула "Мисс Россия - 2023" 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. В четверг российская участница продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм "Царевна-Лебедь" петербургского дизайнера Ольги Маляровой. При создании использовалось кружево и полудрагоценные камни. Ей не удалось войти в топ-10 участниц смотра.

"Для нас было честью принимать участниц, организаторов и гостей конкурса из разных стран. Конкурс "Мисс Вселенная" дал нам возможность показать миру, на что мы способны. Спасибо за выбор стать частью возрождения Сальвадора", - сказал президент принимающей страны Найиб Букеле. Как заявили организаторы, конкурс "Мисс Вселенная" в 2024 году пройдет в Мексике.

"Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. В этом году в состязании принимали участие девушки из более чем 80 стран. 

Теги:
НикарагуаСальвадорБукеле, Найиб
© Информационное агентство ТАСС
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