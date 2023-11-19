19 ноября, 04:46

В Приморье восстановили проезд к восьми населенным пунктам для большегрузного транспорта

Проезд отсутствует к селу Малая Кема

ТАСС, 19 ноября. Проезд к восьми населенным пунктам в Тернейском округе Приморья восстановлен, он разрешен для большегрузного транспорта. Об этом сообщили в правительстве региона.

"В Тернейском округе восстановлен проезд к восьми населенным пунктам для большегрузного транспорта. Это Амгу, Усть-Соболевка, Светлая, Самарга, Агзу, Единка, Максимовка и Перетычиха. Проезд отсутствует к селу Малая Кема", - говорится в сообщении. Движение для остальных видов транспорта пока недоступно. В субботу сообщалось, что девять населенных пунктов отрезаны в результате переливов на трех участках автодорог.

Как уточнили в министерстве ГО и ЧС Приморского края, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Тернейского и Ханкайского округов ситуация продолжает оставаться сложной.

"За прошедшие сутки многое удалось сделать: там, где были отключения, они все восстановлены. В городе Владивостоке были некоторые отключения в течение вечера, до 12 ночи они были устранены. Сегодня остались проблемные вопросы в Тернейском муниципальном округе. Электроснабжение в Дальнереченском районе восстановлено, в Красноармейском округе есть нарушения электроснабжения", - уточняется в сообщении.

В Приморье выпали смешанные осадки в виде дождя, дождя со снегом и снега. Как сообщали в Приморской гидрометслужбе, по данным метеостанции, в Тернее в период с 16 по 18 ноября зафиксирован 121 мм осадков при месячной норме 44 мм. 

Теги:
РоссияПриморский край
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