Военно-грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за снегопада

Остальные участки дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс открыты для всех видов машин

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии принял решение закрыть для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-грузинской дороги, из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Из-за снега и низкой температуры на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено", - сказано в сообщении.

Остальные участки дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс открыты для всех видов машин, уточнили в департаменте автомобильных дорог.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.