19 ноября, 05:16

На развитие "Патриотического кольца России" в 2024 году впервые выделят 600 млн рублей

Субсидия будет распределена регионам, которые подали заявки

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Первые средства в размере 600 млн рублей будут направлены на развитие туристического проекта "Патриотическое кольцо России" в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

"В рамках нашей концепции "Патриотического кольца" первые деньги - 600 млн рублей [в 2024 году] - будут выделены на школьный туризм. Эта субсидия будет распределена регионам, которые подали заявки. Сейчас у нас по 51 региону сформированы патриотические маршруты, и они будут подавать заявки на следующий год", - сказал собеседник агентства.

Ранее Волоцков сообщил ТАСС, что федеральный туристический проект "Патриотическое кольцо России" будет запущен для школьников в тестовом режиме в 2024 году в трех городах России - Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге. Центральным городом для координации проекта будет Волгоград, где создадут всероссийский центр патриотического воспитания и координации.

Проект "Патриотическое кольцо России" призван объединить все патриотические маршруты по стране. В него планируется включить поездки школьников в города-герои и города, внесшие вклад в победу в Великой Отечественной войне. Эти мероприятия войдут в образовательную программу российских школ, чтобы максимальная часть подрастающего поколения побывала в местах боевой славы, посетила музеи и монументы, в том числе Мамаев курган в Волгограде. 

Теги:
РоссияВолоцков, Алексей Анатольевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация