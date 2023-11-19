На развитие "Патриотического кольца России" в 2024 году впервые выделят 600 млн рублей

Субсидия будет распределена регионам, которые подали заявки

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Первые средства в размере 600 млн рублей будут направлены на развитие туристического проекта "Патриотическое кольцо России" в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

"В рамках нашей концепции "Патриотического кольца" первые деньги - 600 млн рублей [в 2024 году] - будут выделены на школьный туризм. Эта субсидия будет распределена регионам, которые подали заявки. Сейчас у нас по 51 региону сформированы патриотические маршруты, и они будут подавать заявки на следующий год", - сказал собеседник агентства.

Ранее Волоцков сообщил ТАСС, что федеральный туристический проект "Патриотическое кольцо России" будет запущен для школьников в тестовом режиме в 2024 году в трех городах России - Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге. Центральным городом для координации проекта будет Волгоград, где создадут всероссийский центр патриотического воспитания и координации.

Проект "Патриотическое кольцо России" призван объединить все патриотические маршруты по стране. В него планируется включить поездки школьников в города-герои и города, внесшие вклад в победу в Великой Отечественной войне. Эти мероприятия войдут в образовательную программу российских школ, чтобы максимальная часть подрастающего поколения побывала в местах боевой славы, посетила музеи и монументы, в том числе Мамаев курган в Волгограде.