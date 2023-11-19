19 ноября, 05:39

Работу паромной переправы Ванино - Холмск возобновили

Ограничения вводили в связи с неблагоприятными погодными условиями

ТАСС, 19 ноября. Паромная переправа, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), возобновила работу. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 14:00 (07:00 мск) возобновлена работа паромной переправы Ванино - Холмск", - говорится в сообщении. Движение паромов на переправе было закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Также снято ограничение движения, введенное по погодным условиям, для пассажирских автобусов на участке федеральной трасы А-370 Хабаровск - Владивосток, на участке дороги А-376 Хабаровск - Лидога - Комсомольск-на-Амуре, при этом сохраняется ограничение на участке Лидога - Ванино.

По данным управления, снежный циклон завершает свое действие на территории Хабаровского края. Циклон начал оказывать влияние на Хабаровский край в ночь на 17 ноября, тогда отмечались осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, дул сильный ветер. 

Теги:
РоссияХабаровский крайСахалинская область
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