19 ноября, 06:05

В Херсонской области проезд на Арабатскую стрелку перекрыли из-за подтопления

Высота перелива достигает 30 см

ГЕНИЧЕСК, 19 ноября. /ТАСС/. Участок дороги между Геническом и Арабатской стрелкой в Херсонской области в воскресенье подтоплен из-за нагонного явления. Движение перекрыто, сообщила в своем Telegram-канале администрация муниципального округа.

Как передает корреспондент ТАСС, в Геническе шквалистый ветер, из-за погоды фиксируются перебои с электричеством.

"19 ноября 2023 года в 06:00 в связи с опасным метеорологическим явлением (усиление ветра до 25-30 м/с и высотой волн 2,5-3,5 м) осуществлен мониторинг колебания уровня воды в Азовском море в районе автодороги город Геническ - село Геническая Горка. При мониторинге выявлено возникновение нагонного явления, в результате которого подтоплен низменный участок автодороги. Высота перелива достигает 30 см. Проезд перекрыт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ГУ МЧС России по Херсонской области совместно с региональным ГИБДД организовали дежурство двух постов, произведено СМС-информирование населения. 

Теги:
РоссияХерсонская область
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