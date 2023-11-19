В Омске за ночь выпала почти месячная норма снега

По данным мэра города Сергея Шелеста, снеговые завали убирали более 200 единиц техники

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Последствием снегопада, прошедшего за ночь в Омске, стало выпадение почти месячной нормы осадков, сообщил мэр города Сергей Шелест.

"Обсудили с коллегами итоги ночной работы и планы по уборке города на сегодня. За ночь в Омске выпала практически полная месячная норма осадков. В ликвидации снегопада было задействовано более 240 единиц техники. Дополнительно привлекалось 130 рабочих", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Сейчас очищены въезды в город, во всех административных округах выметены основные дороги, тротуары и проезжая часть посыпана противогололедными материалами.

Мэр добавил, что днем 19 ноября очистка города продолжится, особо внимание коммунальные службы будут обращать на места общего пользования.

Вечером ГУ МЧС по региону распространили штормовое предупреждение об усилении ветра до 25 м/с, а также о мокром снеге, метелях и гололедице.