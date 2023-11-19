19 ноября, 08:15
Год педагога и наставника

Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил, что каждый из них вносит вклад в развитие науки и образования

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравление преподавателям высшей школы с профессиональным праздником, отметив, что каждый преподаватель вносит весомый вклад в развитие отечественной науки и образования. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Каждый из вас вносит весомый вклад в развитие отечественной науки и образования, способствует достижению экономического и технологического суверенитета страны", - говорится в сообщении.

Премьер выразил признательность всему профессорско-преподавательскому составу за преданность призванию, а также за продолжение традиций российской высшей школы. Он отметил, что преподаватели не только передают накопленные знания и опыт студентам, но и воспитывают в них умение критически мыслить, а также помогают реализовываться.

Глава правительства подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника для укрепления престижа профессии, а также с целью "подчеркнуть общественную значимость роли преподавателей в работе по совершенствованию системы высшего образования и подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих потребностям современного производства".

Мишустин отметил, что правительство уделяет особое внимание этому направлению. Он подчеркнул, что национальный проект "Наука и университеты" и программа академического лидерства "Приоритет-2030" успешно реализуются". Также, как сообщил премьер, многое делается для поддержки исследовательской деятельности, разрабатываются и внедряются педагогические инновации, а также активно используются цифровые платформы и коммуникационные инструменты. По словам Мишустина, взаимодействие вузов и предприятий обеспечивает выполнение главной задачи высшей школы, а именно - дать выпускникам тот уровень профессиональных компетенций, благодаря которому они будут востребованными и конкурентоспособными. "Именно от таких специалистов напрямую зависит будущее нашего государства", - подчеркнул глава кабмина.

"Ваш благородный труд, терпение и душевная теплота, которыми вы каждый день делитесь со своими студентами, заслуживают самого искреннего уважения. Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия", - заключил Мишустин.

О празднике

19 ноября 2023 года в России в третий раз отмечается День преподавателя высшей школы. Этот профессиональный праздник был установлен приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 1 ноября 2021 года. Дата празднования приурочена ко дню рождения русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), одного из основателей Московского университета (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова). 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияГод педагога и наставника
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