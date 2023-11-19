В Кабардино-Балкарии с начала года восстановили 11 воинских захоронений

В планах на 2024 год привести в порядок 17 объектов

НАЛЬЧИК, 19 ноября. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарской Республике в рамках федеральной целевой программы с начала года восстановили 11 воинских захоронений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С начала 2023 года в Кабардино-Балкарской Республике восстановлены 11 воинских захоронений в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". На этапе завершения работы еще на трех объектах", - говорится в сообщении.

Всего за последние четыре года в республике восстановили 55 воинских захоронений, еще 17 объектов планируют восстановить в 2024 году.

"Этот замечательный проект не только сохраняет наше историческое наследие, но и играет ключевую роль в формировании гражданской идентичности, патриотического сознания и преданности Отечеству среди детей и молодежи", - добавили в пресс-службе.